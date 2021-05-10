Россиянин найден мертвым после пожара в гостинице

Тело россиянина нашли после пожара в гостинице в Южно-Сахалинске. По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщают РИА Новости.

По данным регионального управления Следственного комитета России (СКР) дело возбуждено по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Причина гибели мужчины в настоящее время не выяснена, проводится экспертиза. По данным ведомства, сотрудники СК осуществляют профилактические мероприятия после происшествия, а также устанавливают ответственных за противопожарную безопасность в гостинице. Кроме того, выясняется наличие разрешение на размещение гостиницы в здании.

Жилой дом загорелся в ночь на понедельник, утром сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание.