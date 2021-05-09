Россия
 
Последние новости
Путин одним словом оценил парад Победы
Историк перечислил пять главных мифов о Второй мировой войне
Названы главные новинки на параде военной техники 9 мая в Москве
Латвийская полиция в День Победы перекрыла доступ к памятнику советским воинам
В Китае предупредили США о катастрофе в случае противостояния им и России
Россия получила индийский штамм коронавируса
Массовая драка из-за георгиевской ленты на Украине попала на видео
В Кемерово во время парада загорелся военный автомобиль
На «Бессмертном полку» в Донбассе заметили портрет деда Зеленского
Новости партнеров
Прослушать новость

Жителям российского города запретили смотреть парад Победы с балконов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Диана Бакулина / V1.ru

В Волгограде накануне 9 мая на дверях подъездов некоторых домов появились объявления с просьбой жителям не выходить на балконы во время парада Победы, рассказывает V1.ru.

Объявления, развешанные от имени неизвестной администрации, появились на дверях домов на улице Мира, по которой в Волгограде прошел парад. Мотивы такой просьбы не были указаны.

Как сообщает издание, во всех дворах, где окна домов выходят на прохождение парада Победы, дежурили полицейские. Источник в администрации города сообщил журналистам, что объявления c таким запретом были расклеены по требованию полиции ради обеспечения безопасности участников парада.

Ранее сообщалось, что в Уфе 7 мая на репетиции парада Победы загорелся советский легкий танк Т-26, а в Кемерово во время самого парада загорелся военный автомобиль, двигавшийся в колонне.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Волгоградцев просят не смотреть парад Победы с балконов
В России прошел первый парад Победы
В Кемерово во время парада загорелся военный автомобиль
В российском городе на репетиции парада загорелся танк