Жителям российского города запретили смотреть парад Победы с балконов

В Волгограде накануне 9 мая на дверях подъездов некоторых домов появились объявления с просьбой жителям не выходить на балконы во время парада Победы, рассказывает V1.ru.

Объявления, развешанные от имени неизвестной администрации, появились на дверях домов на улице Мира, по которой в Волгограде прошел парад. Мотивы такой просьбы не были указаны.

Как сообщает издание, во всех дворах, где окна домов выходят на прохождение парада Победы, дежурили полицейские. Источник в администрации города сообщил журналистам, что объявления c таким запретом были расклеены по требованию полиции ради обеспечения безопасности участников парада.

Ранее сообщалось, что в Уфе 7 мая на репетиции парада Победы загорелся советский легкий танк Т-26, а в Кемерово во время самого парада загорелся военный автомобиль, двигавшийся в колонне.