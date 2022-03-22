Крупный пожар на российской нефтебазе сняли на видео
Шесть бензовозов загорелись на территории нефтебазы в Промышленном районе города Кстово Нижегородской области. Очевидцы сняли крупный пожар на видео, кадры опубликованы в Telegram-канале РЕН ТВ.
На опубликованных кадрах видны черные клубы дыма. К месту происшествия съезжаются пожарные службы.
Представитель экстренных служб в российском регионе пояснил, что в каждом загоревшемся бензовозе находится порядка 30 кубических метров нефтепродуктов, передает РИА Новости.
Собеседник агентства сообщил, что нефтебаза, на которой произошел пожар, входит в структуру «Лукойла». Данных о пострадавших нет.
Ранее сообщалось о пожаре на нефтебазе в Подмосковье. Возгорание произошло в поселке Дорохово.
На месте работали пожарные и спасатели. В тушении были задействованы четыре машины и 16 человек.