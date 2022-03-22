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Крупный пожар на российской нефтебазе сняли на видео

Очевидцы сняли на видео загоревшиеся бензовозы на нефтебазе в Нижегородской области

Шесть бензовозов загорелись на территории нефтебазы в Промышленном районе города Кстово Нижегородской области. Очевидцы сняли крупный пожар на видео, кадры опубликованы в Telegram-канале РЕН ТВ.

На опубликованных кадрах видны черные клубы дыма. К месту происшествия съезжаются пожарные службы.

Представитель экстренных служб в российском регионе пояснил, что в каждом загоревшемся бензовозе находится порядка 30 кубических метров нефтепродуктов, передает РИА Новости.

Собеседник агентства сообщил, что нефтебаза, на которой произошел пожар, входит в структуру «Лукойла». Данных о пострадавших нет.

Ранее сообщалось о пожаре на нефтебазе в Подмосковье. Возгорание произошло в поселке Дорохово.

На месте работали пожарные и спасатели. В тушении были задействованы четыре машины и 16 человек.

Анна Щербакова
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