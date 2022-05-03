Очевидцы сообщили о громком хлопке в центре Белгорода

Жители Белгорода сообщили о громком хлопке, похожем на звук взрыва средней силы

Громкий хлопок, похожий на звук взрыва средней силы, услышали очевидцы в Белгороде, его было слышно в центре города. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Хлопок в центре города примерно в 00:00 слышали и несколько жителей города. Сразу после громкого хлопка в небе над городом на улицах сработали автомобильные сигнализации.

При этом сейчас в небе не видно следов систем противовоздушной обороны, отмечает корреспондент.

В конце апреля жители Белгорода сообщили, что слышали хлопок. Позднее руководитель пресс-службы губернатора Белгородской области Иван Брызгалин подтвердил что в регионе сработали системы ПВО.