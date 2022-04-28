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В Белгороде сработали системы ПВО

Власти Белгородской области сообщили, что в Белгороде сработали системы ПВО

Фото: Telegram-канал «RT на русском»

Руководитель пресс-службы губернатора Белгородской области Иван Брызгалин сообщил, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

По словам жителей Белгорода, они слышали хлопок, отмечает издание. Telegram-канал RT также сообщает о том, что очевидцы засняли работу систем ПВО в ночном небе на фото и видео.

Вечером 27 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Херсону три ракеты «Точка-У». Сообщалось, что рядом с телецентром прогремела серия мощных взрывов. Целью было здание администрации, которое находится под контролем Вооруженных сил России, отмечали «Известия».

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Марина Совина
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