ВСУ выпустили по Херсону несколько ракет «Точка-У»

ВСУ нанесли удары по центру Херсона тремя ракетами «Точка-У», две из них были сбиты

В центре Херсона прогремела серия мощных взрывов рядом с телецентром, который находится под контролем российских военных. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По его словам, обстрел велся со стороны позиций украинских войск. Как утверждает агентство, был нанесен удар как минимум двумя ракетами «Точка-У» и несколькими ракетами «Ураган». Позднее источник в силовых структурах в разговоре с агентством уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три ракеты «Точка-У», две из которых были сбиты. Уточняется, что воронка от одного из взрывов составила около пяти метров. Осколки ракеты упали в Шевченковский парк.

Сведения о пострадавших уточняются.

Телебашня не пострадала

В результате удара в городе перестали вещать российские телеканалы. Позже стало известно, что после короткого сбоя каналы возобновили свою работу. Источник агентства подчеркнул, что телевышка устояла, видимых повреждений башня не получила.

Ряд российских телекананалов стал доступен в Херсоне ранее в апреле. В частности, заработали каналы, входящие в первый мультиплекс: Первый канал, «Россия 1», НТВ, Пятый канал, Матч ТВ, «Культура», «Россия 24», «Карусель», ТВЦ и ОТР. Также в городе начали транслировать каналы второго российского мультиплекса: РЕН ТВ, СТС, «Спас», ТВ-3, «Домашний», ТНТ, «Муз-ТВ», «Пятница!», «Звезда» и «Мир». Также стало известно, что в городе заработало радио «Вести ФМ».

В сети появилось видео с ракетой

Ранее газета «Известия» показала видео с украинской ракетой «Точка-У», сбитой над Херсоном. По данным издания, украинские бойцы планировали ударить ракетами по центру города. Целью было здание администрации, которое находится под контролем Вооруженных сил России.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об уничтожении российскими силами ПВО тактической ракеты «Точка-У» и 18 беспилотников, в том числе двух «Байрактаров-ТБ2». Он уточнил, что ракету сбили в небе над населенным пунктом Ильичевка.

В среду, 27 апреля, оборонное ведомство также доложило о захвате полевого склада ВСУ, в котором хранились около тысячи единиц вооружения. В частности, в нем были обнаружены беспилотники и личное стрелковое оружие — винтовки и револьверы, а также противотанковые комплексы Javelin и NLAW.

Ситуация в городе

14 марта в Минобороны России заявили, что Херсон находится под полным контролем Вооруженных сил (ВС) России. Херсон — крупнейший город, занятый армией Россией на данный момент.

9 апреля на здание администрации в Херсоне водрузили флаг Российской Федерации. Вместе с поднятием российского флага над административными зданиями, на центральной площади Херсона под флагштоком скрыли портреты так называемой «небесной сотни» — изображения закрыли орнаментом.