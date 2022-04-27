Минобороны сообщило о захвате полевого склада ВСУ с тысячей единиц оружия

Минобороны сообщило о захвате полевого склада ВСУ с примерно тысячей единиц вооружения

Российские военные захватили полевой склад Вооруженных сил Украины (ВСУ), на котором хранились около тысячи единиц вооружения. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Минобороны.

В сообщении ведомства утверждается, что на захваченном складе было как советское, так и поставленное странами НАТО вооружение — противотанковые комплексы Javelin и NLAW. Также на складе были обнаружены беспилотники и личное стрелковое оружие — винтовки и револьверы.

Оружие было брошено ВСУ при отступлении в Луганской области.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали о захвате в районе Харькова крупного склада, на котором находилось несколько тысяч тонн различных боеприпасов для артиллерии, минометов и систем залпового огня.

Американские военные эксперты, выступавшие на слушаниях в комитете палаты представителей США по вооруженным силам, пожаловались на то, что у страны вскоре иссякнут последние запасы оружия в случае, если Вашингтон продолжит совершать поставки Киеву.