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В США пожаловались на почти иссякшие запасы оружия из-за поставок Киеву

Военные эксперты заявили, что у США почти иссякли запасы оружия из-за поставок Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военные эксперты, выступавшие на слушаниях в комитете палаты представителей США по вооруженным силам, пожаловались на то, что у страны вскоре иссякнут последние запасы оружия в случае, если Вашингтон продолжит совершать поставки Киеву, сообщает Bloomberg.

Председатель Совета по профессиональным услугам (Professional Services Council) Дэвид Берто подчеркнул, что с начала российской спецоперации на Украине США были вынуждены «привести в состояние готовности» около трети своих запасов вооружения. Вместе с тем не было заключено каких-либо контрактов, позволяющих заняться восполнением этих запасов, пояснил он.

Бывшая замминистра обороны по закупкам Эллен Лорд, в свою очередь, заявила, что Вашингтон направил Украине почти четверть имеющихся запасов переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, добавив, что это является очень серьезной угрозой для безопасности США.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал дискуссии о возможности ядерной войны из-за ситуации на Украине. Остин оценил вероятность ядерной войны из-за эскалации кризиса на Украине, отметив, что не верит в такой вариант развития событий.

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Марина Совина
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