В США оценили вероятность ядерной войны из-за ситуации на Украине

Глава Пентагона Остин заявил о невозможности ядерной войны из-за кризиса на Украине

Министр обороны США Ллойд Остин в беседе с телеканалом Fox News прокомментировал дискуссии о возможности ядерной войны из-за ситуации на Украине. Интервью с главой Пентагона транслировали в эфире во вторник, 26 апреля.

Вероятность ядерной войны

Остин оценил вероятность ядерной войны из-за кризиса на Украине и заявил о невозможности. Он подчеркнул, что не верит в такой вариант развития событий.

Все члены международного сообщества в нашем окружении делают все необходимое, чтобы этого не случилось. Но у Украины есть право защищать себя, и мы продолжим оказывать ей поддержку Ллойд Остин глава Пентагона

Однако в том же интервью Остин заявил, что США смогут защитить себя в случае ядерной войны. По его словам, президент США Джо Байден чувствует уверенность не только в способности страны обезопасить себя, но и в способности министра «предложить список возможностей и дать президенту адекватный выбор».

Опасная риторика

Кроме того, Остин счел опасными заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о вероятности ядерной войны. По его мнению, подобная риторика не способствует урегулированию конфликта на Украине. «Ядерную войну никто не может выиграть», — отметил он. Министр добавил, что ему трудно предположить, что стояло за словами Лаврова, и призвал избегать такой риторики.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге также прокомментировала разговоры о возможном начале ядерной войны. Она заявила, что в ядерной войне победы быть не может. Псаки отметила, что США призывают смягчить риторику вокруг ситуации на Украине.

Ослабление и проигрыш

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс также высказался о ситуации на Украине. Он сообщил, что Вашингтон хочет видеть победу Украины над Россией. Прайс напомнил, что США воздействуют на Москву с помощью санкций, визовых и экспортных ограничений.

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«Мы желаем, чтобы Украина победила», — подчеркнул Прайс. Ранее с подобным мнением выступил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, Украина способна одержать победу в конфликте с Россией. Однако Кирби признал, что невозможно спрогнозировать длительность кризиса на Украине.

25 апреля Остин в ходе выступления в Польше после визита в Киев заявил, что одной из целей США на Украине является желание «увидеть ослабление России». В ходе беседы с Fox News он поправил журналистку, которая спросила у него, почему тот не высказывается о поражении Москвы. Министр напомнил, что США не находятся в состоянии военного конфликта с Россией.

Мы не воюем с Россией. Украина в нынешний момент борется с Россией

Ллойд Остин глава Пентагона

Журналист газеты The New York Times Дэвид Сангер предположил, что за стремлением Пентагона увидеть ослабление России скрывается готовность Соединенных Штатов к многолетнему противостоянию со страной за власть и влияние.

Позиция России

25 апреля в интервью программе «Большая игра» на Первом канале глава МИД России Сергей Лавров заявил о существенных рисках ядерной войны. Он напомнил, что пять постоянных членов Совета Безопасности ООН подписали констатацию о недопустимости такого конфликта, однако опасность этого сценария нельзя недооценивать.

Это наша принципиальная позиция. Исходим из нее. Сейчас риски весьма существенные. Мне бы не хотелось, чтобы их искусственно раздували. Желающих немало. Опасность серьезная, реальная. Ее нельзя недооценивать Сергей Лавров глава МИД России

Кроме того, министр описал окончание конфликта на Украине. По его словам, итогом кризиса станет подписание сторонами договора. По словам Лаврова, дипломатическое урегулирование ситуации на Украине зависит от ее властей. Глава МИД добавил, что добрая воля России не бесконечна. Поэтому если страна не видит взаимности, то это препятствует переговорному процессу.