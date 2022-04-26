Лавров описал окончание конфликта на Украине

Глава МИД Лавров заявил, что конфликт на Украине закончится договором, как и все подобные

Конфликт на Украине закончится договоренностями сторон, как и все подобные. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале.

«Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, конечно же, все закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью», — сказал он.

По словам российского дипломата, связь между ситуацией на земле и очертаниями гипотетического мирного урегулирования с Украиной существует.

В интервью Лавров также указал на существенные риски ядерной войны, несмотря на принципиальную позицию Москвы о ее недопущении. «Сейчас риски весьма существенные. Мне бы не хотелось, чтобы их искусственно раздували. Желающих немало. Опасность серьезная, реальная. Ее нельзя недооценивать», — сказал глава МИД.