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В США увидели готовность Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой

The New York Times: США готовятся к многолетнему противостоянию с Россией

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении США ослабить Россию свидетельствует о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой. К такому выводу пришел журналист газеты The New York Times Дэвид Сангер в своей статье.

В понедельник, 25 апреля, Остин во время выступления в Польше после посещения Киева, говоря о целях США в контексте событий на Украине, заявил, что Вашингтон «хочет увидеть ослабление России». Как считает Сангер, США констатировали «трансформацию конфликта» на Украине в «более прямое противостояние Вашингтона с Москвой». Автор материала напомнил, что в начале спецоперации России на Украине президент США Джо Байден говорил, что «настаивал на том, что не хочет превращать ее в столкновение США и России». Однако, заметил Сангер, с тех пор «риторика стала более резкой».

Журналист со ссылкой на источники в Госдепартаменте США пишет, что заявление Остина призвано в ближайшие месяцы обозначить поддержку США Украины в «том или ином виде мирных переговоров». В дальнейшей перспективе Сангер увидел в словах главы Пентагона подготовку Вашингтона «к многолетнему противостоянию с Москвой за власть и влияние». При этом, считает он, эта стратегия «связана с некоторыми рисками» для США.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил США в стремлении нанести максимальный ущерб России. По его словам, Соединенные Штаты готовы любыми способами затянуть спецоперацию на Украине, а также хотят сохранить очаг нестабильности в Европе, «тем самым сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции Соединенных Штатов на мировой арене».

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Марина Совина
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