Посол Антонов обвинил США в стремлении любыми способами затянуть спецоперацию на Украине

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил США в стремлении нанести максимальный ущерб России. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства.

По его словам, Соединенные Штаты готовы любыми способами затянуть спецоперацию на Украине и намерены «воевать до последнего украинца». Он добавил, что американские власти хотят сохранить очаг нестабильности в Европе, «тем самым сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции Соединенных Штатов на мировой арене».

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, оценивая вероятность нормализации отношений между Россией и США, заявил, что стабилизация и развитие отношений с Вашингтоном входит в интересы Москвы, потенциал для этого есть. Однако, подчеркнул он, для настоящей реализации потенциала российско-американских отношений необходима политическая воля.