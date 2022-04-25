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Посол России оценил вероятность стабилизации отношений с США

Посол России в Вашингтоне заявил, что развитие отношений с США входит в интересы Москвы
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Стабилизация и развитие отношений с США входит в интересы Москвы, потенциал для этого есть. Об этом рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит РИА Новости.

«Чтобы российско-американские отношения не только стабилизировались, что мы сейчас хотим, не только бы разрушались, а они бы развивались. Потенциал для этого есть. Очень много проблем невозможно решить без участия России и США вместе — нераспространение оружия массового уничтожения, COVID, космос, климат, Артика», — заявил Антонов, оценивая вероятность нормализации отношений между двумя странами.

Вместе с тем посол подчеркнул, что для настоящей реализации потенциала российско-американских отношений необходима политическая воля.

Ранее Антонов заявил, что отъезд 28 российских дипломатов России из Вашингтона, который должен состояться до 30 июня, серьезно ударит по работе российской дипмиссии. По его словам, американские власти, настаивая на высылке дипломатов, не рассматривают возможности приезда других работников дипмиссии в качестве замены.

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Дмитрий Сотак
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