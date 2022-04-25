Посол рассказал о последствиях отъезда российских дипломатов из США

Посол России Антонов заявил, что отъезд 28 дипломатов из США нанесет удар по дипмиссии

Отъезд 28 российских дипломатов России из Вашингтона, который должен состояться до 30 июня, серьезно ударит по работе российской дипмиссии. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, цитату приводит РИА Новости.

«Действительно, для нас это будет большой удар. 28 человек — это и дипломаты, и административно-технический состав. Трудно себе даже представить, что будет после 30 июня», — рассказал Антонов.

По его словам, американские власти, настаивая на высылке дипломатов, не рассматривают возможности приезда других работников дипмиссии в качестве замены.

По словам российского посла, в сентябре 2021 года США передали России список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 году предписано уехать из США в два этапа. 27 россиян покинули американскую территорию до 30 января, еще 28 уедут до 30 июня 2022 года.