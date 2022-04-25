Посол рассказал о последствиях отъезда российских дипломатов из США
Отъезд 28 российских дипломатов России из Вашингтона, который должен состояться до 30 июня, серьезно ударит по работе российской дипмиссии. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, цитату приводит РИА Новости.
«Действительно, для нас это будет большой удар. 28 человек — это и дипломаты, и административно-технический состав. Трудно себе даже представить, что будет после 30 июня», — рассказал Антонов.
По его словам, американские власти, настаивая на высылке дипломатов, не рассматривают возможности приезда других работников дипмиссии в качестве замены.
По словам российского посла, в сентябре 2021 года США передали России список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 году предписано уехать из США в два этапа. 27 россиян покинули американскую территорию до 30 января, еще 28 уедут до 30 июня 2022 года.