Раскрыты сроки отъезда российских дипломатов из США
Посол России в США Анатолий Антонов раскрыл сроки отъезда десятков российских дипломатов из США. Слова посла сообщаются в публикации в аккаунте посольства РФ в Facebook.
«В сентябре прошлого года американцы передали нам список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 году предписано уехать из США в два этапа», — рассказал Антонов. Он уточнил, что 27 сотрудников дипведомства должны покинуть американскую территорию к 30 января, еще 28 уедут до 30 июня текущего года.
Дипломат подчеркнул, что 23 сотрудника из первой группы уже покинули США, а 29 января оставшиеся четверо вернутся в Россию. Таким образом, после высылки в посольстве останется 184 работника, включая дипломатов и административно-технический персонал.
«Что касается наших ответных действий, слово остается за Москвой. При любых обстоятельствах мы действуем на основе взаимности», — заявил Антонов. Он добавил, что предложение российской стороны об аннулировании всех ограничений для дипломатов, включая визовую сферу, остаются в силе.
Ранее российский посол рассказал, что представители Госдепа США на фоне ситуации с визами выдвинули ультиматум, пригрозив ему высылкой из страны в случае невыполнения Москвой ряда условий. Он отметил, что американская сторона «делает все, чтобы ужать российское дипломатическое присутствие» в стране.