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Посол России рассказал о выдвинутом США ультиматуме

Посол РФ в США Антонов: Штаты делают все, чтобы ужать дипломатическое присутствие России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что представители Госдепа США на фоне ситуации с визами выдвинули ультиматум, пригрозив ему высылкой из страны в случае невыполнения российской стороной ряда условий. Слова дипломата приводит ТАСС.

Комментируя текущую ситуацию, он отметил, что в Штатах «делают все, чтобы ужать российское дипломатическое присутствие» в стране. «У нас незакрытые генеральные консульства в Хьюстоне и в Нью-Йорке, но в действительности они работать не могут, там нет дипломатов, там нет сотрудников», — пояснил он.

Антонов уточнил, что американская сторона хочет, чтобы Москва выполнила ряд условий, касающихся выдачи виз охранникам американского посла в России. В Вашингтоне дали понять, что в случае невыполнения выдвинутых требований российский посол будет вынужден вернуться на родину к апрелю.

Дипломат подчеркнул, что повлиять на ситуацию с дипсобственностью пока никак не удалось. Никаких подвижек не заметно и в отношении выдачи виз и развития отношений между государствами. «Поэтому, строго говоря, я вижу лишь тенденцию к ухудшению», — признался он, добавив, что события последних месяцев отражают «ужесточение линии США» в отношении российского дипломатического присутствия.

В начале января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что прогресса по главным вопросам нормализации работы диппредставительств России и США в диалоге сторон пока не фиксируется.

В декабре 2021 года заместитель официального представителя генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Фархан Хак заявил, что США не должны мешать работе аккредитованных дипломатических сотрудников. Хак ответил на призыв официального представителя российского МИД Марии Захаровой к тому, чтобы ООН инициировала процедуру арбитража против США из-за задержек с выдачей виз дипломатам и захваченной дипсобственности России.

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Варвара Кошечкина
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