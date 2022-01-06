Россия оценила прогресс в нормализации работы диппредставительств США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков интервью газете «Известия» заявил, что прогресса по главным вопросам нормализации работы диппредставительств России и США в диалоге сторон пока не фиксируется.

«К сожалению, прогресса по главным вопросам нет», — оценил Рябков. Так он оценил прогресс в работе по нормализации дипломатических отношений.

По его словам, главными вопросами являются «неприемлемое ничем не обоснованное требование США ограничить тремя годами срок пребывания наших дипсотрудников в длительных командировках». «Они сталкиваются с аналогичными требованиями», — сказал Рябков.

При этом Рябков подчеркнул, что контакты действительно интенсифицировались, проводились специализированные встречи высокопоставленных представителей по этим вопросам. Кроме того, он отметил, что обсуждения не прекращаются и ведутся на еженедельной основе. «Это не преувеличение, иной раз бывает, что по несколько раз в неделю, в зависимости от ситуации через посольства», — отметил он.

В декабре заместитель официального представителя генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Фархан Хак заявил, что США не должны мешать работе аккредитованных дипломатических сотрудников. Хак ответил на призыв официального представителя российского МИД Марии Захаровой к тому, чтобы ООН инициировала процедуру арбитража против США из-за задержек с выдачей виз дипломатам и захваченной дипсобственности России.