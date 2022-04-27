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Глава Пентагона поправил спросившую о поражении России журналистку

Глава Пентагона Остин ответил на вопрос о поражении Москвы словами «Мы не воюем с Россией»
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

Глава Пентагона Ллойд Остин поправил американскую журналистку, которая спросила о поражении России на Украине, пишет РИА Новости.

Сотрудница телеканала Fox News попросила министра обороны США расширить утверждение о том, что целью Вашингтона является ослабление России. Она поинтересовалась, почему Остин не говорит о поражении Москвы. Глава военного ведомства напомнил представителям СМИ, что США не находятся в состоянии конфликта с Россией.

«Мы не воюем с Россией. Украина в нынешний момент борется с Россией», — ответил он на вопрос.

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Ранее британский премьер Борис Джонсон ответил министру иностранных дел России Сергею Лаврову на слова о прокси-войне НАТО против России. Утверждения о том, что Великобритания, США и в целом НАТО воюют против России через Украину, не являются правдой, подчеркнул политик.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля.

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Марина Совина
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