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Джонсон ответил Лаврову на слова о прокси-войне НАТО против России

Британский премьер Джонсон опроверг заявление Лаврова о прокси-войне НАТО с Россией
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: MFA Russia / Global Look Press

Утверждения о том, что Великобритания и в целом НАТО воюют против России через Украину не являются правдой, заявил британский премьер Борис Джонсон, пишет РИА Новости.

Политик отреагировал на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова и ответил на вопрос журналистов, воюет ли Британия с Россией.

«Они хотят преподнести это как конфронтацию между Западом и Россией или между НАТО и Россией, это не то, что происходит», — опроверг он заявление МИД России. По словам Джонсона, важно, чтобы люди не принимали то, как «Москва пытается это преподнести».

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Ранее глава МИД России рассказал, что НАТО вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он добавил, что поставки оружия Киеву являются «еще одним примером нечистоплотности американцев в том, что касается международного права».

Министр отметил, что вооружение, направляемое западными странами на Украину, будет законной целью для российских военных, которые принимают участие в специальной операции.

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Марина Совина
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