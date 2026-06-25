Глава МИД Лавров: Я бы точно вышел из ОБСЕ, но решать президенту

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился своим мнением об Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Его слова приводит РИА Новости.

Он охарактеризовал ее как «полумертвую структуру» и признался, что лично предпочел бы выйти из нее. Однако, по его словам, окончательное решение остается за президентом Владимиром Путиным.

Лавров также пояснил, почему Россия продолжает участие в ОБСЕ, несмотря на критическое отношение к организации. Он отметил, что, хотя на площадке ОБСЕ российскую сторону часто поливают грязью, это дает возможность публично и аргументированно отвечать на нападки.

Министр подчеркнул, что фактические возражения России, как правило, оказываются неопровержимыми для оппонентов. При этом Лавров добавил, что, если бы Москва вышла из ОБСЕ в одиночку, другие страны не последовали бы ее примеру, поэтому сохранение членства, несмотря на все недостатки, считается целесообразным.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Сергея Лаврова о том, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является «полумертвой», напомнила как ее представители шпионили в пользу Запада на Украине.