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Из жизни
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02:02, 25 июня 2026Из жизни

29-летняя учительница изнасиловала школьника

В США 29-летняя учительница совратила школьника в штате Кентукки
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock / Fotodom

В США арестовали учительницу из штата Кентукки, которая совратила школьника. Об этом сообщает Eyewitness News.

За решеткой оказалась 29-летняя Рэйчел Клемент, которая работала в школе округа Хендерсон. Женщину взяли под стражу во вторник, 23 июня, и обвинили в двух эпизодах использования электронных средств связи для склонения несовершеннолетнего к сексуальной активности, изнасиловании и подделке вещественных доказательств.

Возраст ученика, ставшего жертвой учительницы, не сообщается. Представитель школьного округа Хендерсон заявил, что Клемент уже уволили без права дальнейшей работы в округе.

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Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия учительницу, которая совратила и несколько раз изнасиловала школьника, приговорили к 40 годам тюрьмы. Женщина совершала преступления вместе с коллегой.

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