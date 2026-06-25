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02:01, 25 июня 2026Наука и техника

Прототип европейского скафандра испытали

European Spaceflight: Прототип европейского скафандра испытали на МКС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: @Spartan Space

Прототип европейского скафандра для внекорабельной деятельности (ВКД) испытали на борту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает портал European Spaceflight.

Прототип костюма EuroSuit был отправлен на МКС в мае. В июне НАСА сообщило, что изделие испытали в европейском модуле Columbus станции. В частности, проверялось, можно ли скафандр надеть за две минуты и насколько свободно и комфортно в нем двигаться.

Параллельно с тестами на борту МКС прототип скафандра, как пишет портал, проходил испытание в Марселе. Завершить испытания прототипа скафандра планируется в 2027 году. После этого европейская сторона приступит к разработке полноценной версии костюма.

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В мае командир Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков сообщил, что российский скафандр «Орлан» по сути представляет собой одноместный космический аппарат.

По его словам, «Орлан» можно сравнить с небольшим космическим кораблем.

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