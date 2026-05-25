Космонавт оценил преимущества российского «Орлана»

Космонавт Кудь-Сверчков: Скафандр «Орлан» — это одноместный космический аппарат

Скафандр «Орлан» по сути представляет собой одноместный космический аппарат. О его преимуществах рассказал командир Международной космической станции (МКС) Сергей Кудь-Сверчков. Его слова передают ТАСС.

«Вот в таких одноместных космических аппаратах, в наших скафандрах "Орлан", мы вскоре и выйдем через выходные люки поработать на станции», — сказал российский космонавт.

По его словам, «Орлан» не похож на «Сокол», который больше напоминает костюм. Агентство пишет, что в новый скафандр нужно входить через открытый ранец, а его закрытие и герметизацию может провести сам космонавт.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что космонавты Кудь-Сверчков и Сергей Микаев планируют 27 мая в 17:15 по московскому времени начать выход с борта МКС в открытый космос.

В ноябре Кудь-Сверчков рассказал, что экипаж миссии «Союз МС-28» дважды выйдет в открытый космос — в апреле и июне.