Российские космонавты выйдут в открытый космос

«Роскосмос»: Космонавты Кудь-Сверчков и Микаев выйдут в открытый космос 27 мая

Космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев планируют 27 мая в 17:15 по московскому времени начать выход с борта Международной космической станции (МКС) в открытый космос. Об этом сообщает госкорпорация.

Космонавты будут работать в скафандрах «Орлан-МКС» № 7 (Кудь-Сверчков) и «Орлан-МКС» № 6 (Микаев). Среди основных задач предстоящей внекорабельной деятельности (ВКД) — монтаж аппаратуры радиотелескопа «Солнце-Терагерц», работы в рамках эксперимента «Экран-М» (выращивание материалов в условиях вакуума) и возвращение контейнера эксперимента «Биориск» с бактериями и семенами.

В январе «Роскосмос» сообщил, что российские космонавты опробовали новую схему страховки для ВКД.

В ноябре Кудь-Сверчков рассказал, что экипаж миссии «Союз МС-28» дважды выйдет в открытый космос — в апреле и июне.