Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:28, 12 мая 2026Наука и техника

Российские космонавты выйдут в открытый космос

«Роскосмос»: Космонавты Кудь-Сверчков и Микаев выйдут в открытый космос 27 мая
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев планируют 27 мая в 17:15 по московскому времени начать выход с борта Международной космической станции (МКС) в открытый космос. Об этом сообщает госкорпорация.

Космонавты будут работать в скафандрах «Орлан-МКС» № 7 (Кудь-Сверчков) и «Орлан-МКС» № 6 (Микаев). Среди основных задач предстоящей внекорабельной деятельности (ВКД) — монтаж аппаратуры радиотелескопа «Солнце-Терагерц», работы в рамках эксперимента «Экран-М» (выращивание материалов в условиях вакуума) и возвращение контейнера эксперимента «Биориск» с бактериями и семенами.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

В январе «Роскосмос» сообщил, что российские космонавты опробовали новую схему страховки для ВКД.

В ноябре Кудь-Сверчков рассказал, что экипаж миссии «Союз МС-28» дважды выйдет в открытый космос — в апреле и июне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАБУ сделало заявление об участии Зеленского в коррупционном деле

    Стали известны подробности о вернувшихся в Россию с Украины детях

    Трамп пообещал помочь «движущейся вниз» стране

    Гостей отеля в гей-квартале в Европе эвакуировали из-за подозрительного запаха в номере

    В МИД назвали главный приоритет в отношениях с Азербайджаном

    Попросившая отчислить ее из сборной России фигуристка захотела выступать за Францию

    Загадку портов USB объяснили

    Раскрыта причина масштабных лесных пожаров на Дальнем Востоке

    Москвичам назвали профессию с зарплатой до 550 тысяч рублей в месяц

    Раскрыта судьба тысяч прибывших в Россию граждан Украины до начала СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok