Наука и техника
17:06, 23 января 2026Наука и техника

В «Роскосмосе» опробовали новую схему страховки для выхода в открытый космос

Российские космонавты опробовали новую схему страховки для ВКД
Иван Потапов
Иван Потапов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российские космонавты опробовали новую схему страховки для внекорабльной деятельности (ВКД) — выхода в открытый космос. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

В наземной тренировке по перемещению по внешней поверхности Международной космической станции (МКС) приняли участие космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.

Согласно классической схеме, для перемещения используется два фала — короткий и переменной длины. «По протоколу новой схемы страховки космонавты использовали оба фала переменной длины — это дает большую свободу действий», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что новую схему уже два раза опробовали в космосе космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий.

Ранее российский космонавт Олег Платонов поблагодарил всех, кто помог ему слетать в космос — Россию, «Роскосмос», НАСА, США и компанию SpaceX.

Также в январе исполняющий обязанности руководителя Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, Герой России и космонавт Олег Кононенко на сайте ТАСС заметил, что на российском сегменте МКС проводятся эксперименты по получению «суперштаммов» микроорганизмов, которые могут решить ряд острых проблем человечества.

