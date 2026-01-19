Россия захотела получить «суперштаммы» микроорганизмов

Космонавт Кононенко: На МКС проводятся эксперименты по получению суперштаммов

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) проводятся эксперименты по получению «суперштаммов» микроорганизмов, которые могут решить ряд острых проблем человечества. Об этом в колонке для ТАСС написал исполняющий обязанности руководителя Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, Герой России и космонавт Олег Кононенко.

По его словам, соответствующие работы ведутся в рамках эксперимента «Биоэкология», позволяющего отслеживать уникальные изменения в ДНК полезных бактерий и грибков, происходящие в труднодостижимых на поверхности Земли условиях невесомости и космической радиации.

«Образцы в специальных контейнерах месяцами или даже годами находятся на МКС. После возвращения на Землю их тщательно сравнивают с обычными экземплярами, которые оставались в лаборатории, на предмет появления новых полезных качеств», — заметил космонавт.

В августе 2025 года президент Российской академии наук Геннадий Красников сообщил, что энергомощность перспективной Российской орбитальной станции для проведения научных экспериментов составит до 50 киловатт, тогда как у действующей Международной космической станции этот показатель равен 5-7 киловаттам.

В июле 2024-го группа ученых из Космического центра имени Маршалла НАСА в Хантсвилле, штат Алабама, совместно с исследователями из Университета Северной Каролины в Роли сообщила, что нашла способы уничтожения растущей в космосе биопленки — нежелательных скоплений микроорганизмов, покрытых слизью.