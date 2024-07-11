Найден способ уничтожения опасных биопленок в космосе

В НАСА нашли способ уничтожения бактериальных биопленок в космосе

Группа ученых из Космического центра имени Маршалла НАСА в Хантсвилле, штат Алабама, совместно с исследователями из Университета Северной Каролины в Роли нашла способы уничтожения растущей в космосе биопленки — нежелательных скоплений микроорганизмов, покрытых слизью. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Биопленка представляет собой колонии бактерий или грибков, образующие слизистую матрицу из внеклеточных полимерных веществ для защиты от неблагоприятных условий окружающей среды. Такие микробные сообщества могут возникать в самых различных местах, от застойной воды до внутренних поверхностей космических кораблей, представляя опасность для здоровья экипажа.

Для экспериментов был создан испытательный стенд, моделирующий условия в резервуаре сточных вод на МКС. Стенд включал восемь биореакторов, каждый из которых содержал до 21 образца для тестирования. Образцы непрерывно омывались потоком сточных вод, что позволяло исследовать различные методы смягчения образования биопленки.

В ходе испытаний ученые использовали различные стратегии, включая антимикробные покрытия и температурные режимы. В течение трех месяцев регулярно отбирались образцы для микроскопического анализа. Одним из перспективных методов стало использование ряски, которая, поглощая питательные вещества, снижала рост биопленки до 99,9 процента.

Исследование показало, что для эффективного контроля биопленки необходимо сочетание различных методов. Команда продолжит испытания на орбите в условиях микрогравитации, для того чтобы найти оптимальные решения для поддержания чистоты поверхностей и качества воды, а также здоровья астронавтов во время длительных космических миссий.