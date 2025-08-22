Наука и техника
Стала известна энергомощность РОС для экспериментов

Красников: Энергомощность РОС для экспериментов составит до 50 киловатт
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Энергомощность перспективной Российской орбитальной станции (РОС) для проведения научных экспериментов составит до 50 киловатт, тогда как у действующей Международной космической станции (МКС) этот показатель ракет 5-7 киловаттам. Об этом газете «Известия» стало известно от президента Российской академии наук (РАН) Геннадия Красникова.

Ученый заметил, что проект РОС предполагает два научных модуля, один из которых предназначен для медико-биологических исследований, тогда как второй — для остальных. «Вместе с тем преимущество будущей станции не только в специализированных модулях. Важно, что она даст иной уровень энергетики», — сказал академик.

Ранее издание NSF заметило, что российский биологический спутник «Бион-М» № 2, недавно запущенный на околоземную орбиту, создан на основе советского разведывательно космического аппарата «Зенит», который, в свою очередь, стал развитием корабля «Восток», доставлявшего первых космонавтов в космос в 1960-х годах.

В июле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что у госкорпорации имеются планы по развитию взаимодействия с НАСА и сотрудничеству по программе перспективной РОС.

