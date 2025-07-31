«Роскосмос» рассказал о планах сотрудничества с НАСА по РОС

«Роскосмос»: Есть планы сотрудничества с НАСА по Российской орбитальной станции

У «Роскосмоса» имеются планы по развитию взаимодействия с НАСА и сотрудничеству по программе перспективной Российской орбитальной станции (РОС), заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов. Об этом сообщает ТАСС.

«Несмотря на все санкционные истории, у нас ряд космических программ выведен из-под рестрикций, включая пилотируемую космонавтику. У нас совместная эксплуатация Международной космической станции, у нас перекрестные полеты», — сказал Баканов.

По его словам, соответствующие вопросы будут обсуждаться на его встрече с исполняющим обязанности директора НАСА Шоном Даффи.

Ранее Шон Даффи заявил, что даже в трудные времена США не разрывают связь с Россией в космонавтике.

Также в июле Баканов сообщил, что имеется много вопросов по поводу выбора наклонения орбиты РОС, связанных с перспективами международного сотрудничества.