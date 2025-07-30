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15:39, 30 июля 2025Наука и техника

В НАСА рассказали о проблемах с Россией

Глава НАСА Даффи: Даже в трудные времена США не разрывают связь с РФ в космосе
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Даже в трудные времена США не разрывают связь с Россией в космонавтике, заявил исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи. Его слова передает ТАСС.

По словам руководителя НАСА, американская сторона рассматривает космос как пространство для международного сотрудничества. Даффи признал, что у Москвы и Вашингтона имеются «дикие разногласия» по поводу Украины, однако даже в такие времена стороны находят точки соприкосновения.

«Мы намерены продолжать работу над имеющимися проблемами, но мы рассчитываем продолжать выстраивать союзнические, партнерские и дружеские отношения по мере того, как человечество продолжает осваивать космическое пространство», — сказал Даффи.

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Ранее Роскосмос сообщил, что генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов ознакомился с технологиями НАСА в Хьюстоне (США).

Также в июле Президент США Дональд Трамп назначил министра транспорта Шона Даффи на должность врио главы НАСА.

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