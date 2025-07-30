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13:48, 30 июля 2025Наука и техника

Баканов ознакомился с технологиями НАСА в Хьюстоне

Глава «Роскосмоса» Баканов ознакомился с технологиями НАСА в Хьюстоне
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов ознакомился с технологиями НАСА в Хьюстоне (США). Об этом со ссылкой на госкорпорацию сообщает ТАСС.

В ходе посещения Космического центра имени Линдона Джонсона глава «Роскосмоса» и другие члены российской делегации встретились с сотрудниками главной оперативной группы российского сегмента Международной космической станции (МКС), которые дублируют функции персонала Центра управления полетами в Королеве (РФ).

Также Баканов встретился с российскими космонавтами, проходящими подготовку к полету на американском корабле Crew Dragon.

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Ранее руководитель «Роскосмоса» заявил, что проект уничтожения МКС уже разработан.

Также в июле глава госкорпорации сообщил, что вряд ли полетит в космос, поскольку нужен на Земле.

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