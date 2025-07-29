Россия и США разработали проект уничтожения МКС

«Роскосмос» сообщил, что проект сведения МКС с орбиты уже разработан

Проект уничтожения Международной космической станции (МКС) уже разработан. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

«Уже разработан проект программы сведения станции с орбиты. По оценкам специалистов, этот процесс в целом займет около 2,5 года», — заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов перед встречей с руководством НАСА.

Он уточнил, что в ходе переговоров будут обсуждаться как вопросы сотрудничества России и США в области продления эксплуатации МКС, в частности, перекрестные полеты, так и будущее безопасного сведения МКС с орбиты и затопление станции в Тихом океане.

Ранее руководитель госкорпорации сообщил, что вряд ли полетит в космос, так как нужен на Земле.

В том же интервью Баканов рассказал, что МКС может остаться востребованной до 2030 года.