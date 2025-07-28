Глава «Роскосмоса» не улетит в космос

Глава «Роскосмоса» Баканов заявил, что ему вряд ли разрешат полететь в космос

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов в интервью РБК заявил, что вряд ли полетит в космос, так как нужен на Земле. Слова руководителя приводит издание.

«Понимаете, чтобы там оказаться, надо отсутствовать на рабочем месте, а мне этого сейчас, я думаю, никто не позволит из моих руководителей», — сказал Баканов.

В том же интервью он сообщил, что Международная космическая станция может остаться востребованной до 2030 года.

Тогда же Баканов заявил, что общался с главой SpaceX Илоном Маском.

Также в ходе интервью руководитель пообещал, что «Роскосмос» в ближайшие 1,5-2 года испытает технологию возвращаемых ступеней ракет.