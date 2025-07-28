Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:35, 28 июля 2025Наука и техника

«Роскосмос» испытает многоразовую ракету

Баканов: «Роскосмос» испытает многоразовую ракету в ближайшие 1,5-2 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Баканов

Дмитрий Баканов. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

«Роскосмос» в ближайшие 1,5-2 года испытает технологию возвращаемых ступеней ракет, заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов, пишет РБК.

По его словам, за счет многократного использования первой ступени происходит колоссальное удешевление полетов.

«У нас техническое задание на отработку, в народе называется "кузнечик" — вверх-вниз прыгает, — подписано только в июне текущего года. Это заложено в национальный проект», — указал Баканов.

Он добавил, что для отработки технологии необходимо 1,5-2 года. По его словам, испытать ее «можно и завтра», но «результат будет соответствующий».

Ранее Баканов рассказал, что Россия, как и другие страны, работает над многоразовой ракетой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от российской нефти и газа и нулевые пошлины на американские товары. США и Евросоюз договорились о торговой сделке

    Депутат Рады заявил о неизбежности отставки Зеленского

    Хуситы пообещали атаковать суда всех работающих с Израилем компаний

    Россиянам напомнили о штрафах до 50 тысяч рублей и изъятии земли за захламление

    Известная актриса показала фигуру в прозрачном нижнем белье

    Депутат Госдумы заявил о начале третьей мировой войны

    Ле Пен назвала торговую сделку ЕС и США тройным фиаско

    «Роскосмос» испытает многоразовую ракету

    Симоньян рассказала о попытках Украины и стран Запада устроить бунт в России

    ВКС России подняли в воздух шесть ракетоносцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости