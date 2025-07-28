Баканов: «Роскосмос» испытает многоразовую ракету в ближайшие 1,5-2 года

«Роскосмос» в ближайшие 1,5-2 года испытает технологию возвращаемых ступеней ракет, заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов, пишет РБК.

По его словам, за счет многократного использования первой ступени происходит колоссальное удешевление полетов.

«У нас техническое задание на отработку, в народе называется "кузнечик" — вверх-вниз прыгает, — подписано только в июне текущего года. Это заложено в национальный проект», — указал Баканов.

Он добавил, что для отработки технологии необходимо 1,5-2 года. По его словам, испытать ее «можно и завтра», но «результат будет соответствующий».

Ранее Баканов рассказал, что Россия, как и другие страны, работает над многоразовой ракетой.