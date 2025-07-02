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11:07, 2 июля 2025Наука и техника

Существование российского биопроекта «Возврат» признали

Консультант Мухоян: Запуск биоспутника «Возврат-МКА-Л» прямо сейчас не возможен
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Запуск биологического возвращаемого спутника «Возврат-МКА-Л», имитирующего межпланетный перелет, прямо сейчас не возможен. Об этом со ссылкой на научного консультанта Центра автоматических космических систем и комплексов Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаша) Макартыча Мухояна сообщает РИА Новости.

Эксперт признал, что проект «Возврат-МКА-Л» действительно существует. «Он фигурирует в программах биологических исследований в космосе... Реализация проекта, вероятнее всего, возможна не в ближайшее время», — уточнил консультант.

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Мухоян добавил, что спускаемый аппарат «Возврат-МКА-Л» должен входить в атмосферу Земли со скоростью около 11 километров в секунду, что требует особого научного оборудования.

В апреле 2021 года агентство со ссылкой на сайт госзакупок сообщило, что госкорпорация «Роскосмос» создаст космический аппарат «Возврат-МКА-Л», предназначенный для доставки животных к Луне.

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