Глава «Роскосмоса» рассказал о беседах с Илоном Маском

Глава «Роскосмоса» Баканов общался с Илоном Маском о сотрудничестве в космосе

Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов рассказал, что общался с главой SpaceX и популяризатором полетов на Марс Илоном Маском. Об этом он заявил в интервью РБК.

Глава российской госкорпорации назвал Маска человеком, который сделал очень много для развития мировой космонавтики. Баканов признался, что имел «пару дискуссий» с американским предпринимателем на тему сотрудничества в дальнем космосе. Руководитель «Роскосмоса» отметил, что корпорация SpaceX занимает весомую долю на рынке космических услуг.

Также Баканов отметил, что Маск очень увлечен идеей отправить человека на Марс. «И, посмотрим, может быть, какие-то технологии могли бы быть применены для реализации программ в дальнем космосе совместно», — подчеркнул Дмитрий Баканов, заметив, что этот вопрос будет обсуждаться с американскими коллегами.

Дмитрий Баканов выделил ряд трудностей, с которыми столкнется человечество при попытке колонизировать Марс. По его словам, для успешного полета нужно поймать астрономическое окно, отработать решение по работе инфраструктуры и оценить влияние дальнего полета на организм человека. Баканов подытожил, что сперва необходимо отработать все необходимые технологии на Луне, а затем готовиться к марсианским полетам.

Также в ходе интервью Дмитрий Баканов заявил, что «Роскосмос» в ближайшие 1,5-2 года испытает технологию возвращаемых ступеней ракет. По словам главы госкорпорации, испытать ее «можно и завтра», но «результат будет соответствующий».