Баканов оценил сроки востребованности МКС

Баканов: МКС может остаться востребованной до 2030 года

Международная космическая станция (МКС) может остаться востребованной до 2030 года. Свою оценку возможных сроков эксплуатации станции РБК представил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

По словам руководителя, имеется совместное решение американской и российской сторон «о том, что станция нужна минимум до 2028 года, и, скорее всего, даже, может быть, до 2030-го».

В июне Баканов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) сообщил, что МКС планируется эксплуатировать минимум до 2028 года.

В апреле астронавт НАСА Дональд Петтит, вернувшийся на Землю на корабле «Союз МС-26», заметил, что станция сможет работать и после 2030 года, когда НАСА официально запланировало ее вывод из эксплуатации.