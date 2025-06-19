«Роскосмос» подтвердил срок эксплуатации МКС

«Роскосмос»: МКС планируется эксплуатировать минимум до 2028 года

Международную космическую станцию (МКС) планируется эксплуатировать минимум до 2028 года. Соответствующий срок подтвердил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Об этом сообщает ТАСС.

«МКС прослужит минимум до 2028 года. А дальше будем решать с нами совместно, потому что модули [станции] российские и американские», — сказал руководитель в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что задачей роботов станет помощь космонавтам в обслуживании перспективной Российской орбитальной станции (РОС).

В апреле астронавт НАСА Дональд Петтит, вернувшийся на Землю на корабле «Союз МС-26», сообщил, что МКС сможет работать и после 2030 года, когда НАСА официально запланировало ее вывод из эксплуатации.