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09:12, 19 июня 2025Наука и техника

«Роскосмос» подтвердил срок эксплуатации МКС

«Роскосмос»: МКС планируется эксплуатировать минимум до 2028 года
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / Unsplash

Международную космическую станцию (МКС) планируется эксплуатировать минимум до 2028 года. Соответствующий срок подтвердил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Об этом сообщает ТАСС.

«МКС прослужит минимум до 2028 года. А дальше будем решать с нами совместно, потому что модули [станции] российские и американские», — сказал руководитель в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

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В апреле астронавт НАСА Дональд Петтит, вернувшийся на Землю на корабле «Союз МС-26», сообщил, что МКС сможет работать и после 2030 года, когда НАСА официально запланировало ее вывод из эксплуатации.

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