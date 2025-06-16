Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:06, 16 июня 2025Наука и техника

Мантуров объяснил задачу роботов на Российской орбитальной станции

Вице-премьер Мантуров: Роботы будут помогать космонавтам обслуживать РОС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Задача роботов — помогать космонавтам обслуживать перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС), объяснил РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) первый вице-премьер России Денис Мантуров.

«На космической станции будут использоваться роботизированные устройства для помощи космонавтам. Также будут использоваться роботизированные манипуляторы», — сказал чиновник.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

Ранее Мантуров сообщил, что Россия планирует доставить на Луну малую атомную электростанцию.

Также в июне первый вице-премьер заявил, что РФ запатентовала технологию оснащения орбитальной станции роботами для ее обслуживания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран раскрыл сроки завершения операции против Израиля

    Европа собралась отказаться от еще одного российского топлива

    Киркоров улетел из России «за приключениями»

    Число пострадавших при атаке украинского БПЛА на Татарстан увеличилось

    Россиянин попался с бомбой для чиновника

    В Иране назвали условие для переговоров с Израилем

    Бойцов ВСУ перевезли на полигон с плохой репутацией

    Фермер нашел алмаз в поле и спровоцировал массовую охоту за драгоценными камнями

    Мантуров объяснил задачу роботов на Российской орбитальной станции

    Самолет Superjet 100 потерял капот во время взлета и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости