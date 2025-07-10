Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:16, 10 июля 2025Наука и техника

Трамп назначил министра транспорта США врио главы НАСА

Трамп назначил министра транспорта США Даффи врио главы НАСА
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп назначил министра транспорта Шона Даффи на должность врио главы НАСА. Об этом сообщает издание The Hill.

«Шон проделывает огромную работу по решению транспортных проблем нашей страны, включая создание самых современных систем управления воздушным движением, и в то же время восстанавливает наши дороги и мосты, снова делая их эффективными и красивыми», — заявил Трамп в сети The Truth Social.

По его словам, Даффи станет «фантастическим лидером» НАСА, «которое становится все более важным, пусть даже и на короткий период времени».

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

В июне бизнесмен Джаред Айзекман объяснил снятие своей кандидатуры на пост главы НАСА наличием некоторых людей, у которых были свои корыстные цели.

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что отзыв кандидатуры Айзекмана на пост главы НАСА является внутренним делом США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полковника СБУ застрелили в Киеве. Он «создавал много проблем» для России

    В Армении заявили о возможных санкциях со стороны России

    Торговая война Трампа обернулась для Германии неожиданным результатом

    Американские бомбардировщики B-1B получат больше гиперзвуковых ракет

    России предрекли неожиданные вливания в экономику из-за Трампа

    Мерц обратился к Путину

    Избивавшему бездомных по заданию Украины россиянину дали срок

    Известный российский актер заявил о необходимости заменить суставы

    «Торпедо» исключили из Российской премьер-лиги. Почему это называют оскорблением для всего футбола?

    «Ты не нужен, ты никого после себя не оставил». В Госдуме предложили ввести «налог на достойную старость» для бездетных россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости