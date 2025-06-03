Баканов прокомментировал отзыв кандидатуры Айзекмана на пост главы НАСА

«Роскосмос»: Отзыв кандидатуры Айзекмана на пост главы НАСА — дело США

Отзыв кандидатуры бизнесмена Джареда Айзекмана на пост главы НАСА является внутренним делом США. С таким комментарием выступил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Об этом сообщает ТАСС.

Гендиректору задали вопрос о том, как госкорпорация оценивает происходящее с НАСА. «Никак это не оцениваем. Это внутреннее дело Соединенных Штатов — кого назначат, с тем мы будем работать», — сказал Баканов.

Ранее президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что заменит кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана, близкого союзника Илона Маска, на пост главы НАСА.

В апреле Айзекман утверждал, что Марс станет главным приоритетом США в области космических исследований.