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10:48, 3 июня 2025Наука и техника

Баканов прокомментировал отзыв кандидатуры Айзекмана на пост главы НАСА

«Роскосмос»: Отзыв кандидатуры Айзекмана на пост главы НАСА — дело США
Иван Потапов
Иван Потапов
Джаред Айзекман

Джаред Айзекман. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Отзыв кандидатуры бизнесмена Джареда Айзекмана на пост главы НАСА является внутренним делом США. С таким комментарием выступил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Об этом сообщает ТАСС.

Гендиректору задали вопрос о том, как госкорпорация оценивает происходящее с НАСА. «Никак это не оцениваем. Это внутреннее дело Соединенных Штатов — кого назначат, с тем мы будем работать», — сказал Баканов.

Ранее президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что заменит кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана, близкого союзника Илона Маска, на пост главы НАСА.

В апреле Айзекман утверждал, что Марс станет главным приоритетом США в области космических исследований.

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