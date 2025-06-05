Айзекман объяснил снятие своей кандидатуры Трампом на пост главы НАСА

Бизнесмен Джаред Айзекман объяснил снятие своей кандидатуры на пост главы НАСА президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет издание SpaceNews.
«Полагаю, были люди, у которых имелись свои корыстные цели, и я оказался хорошей, заметной целью», — сказал предприниматель в подкасте на YouTube.
По словам Айзекмана, о своем решении Белый дом проинформировал его 30 мая — за день до официального обнародования этой информации Трампом. «Это был настоящий облом», — заявил предприниматель.
Бизнесмен добавил, что человек, который позвонил ему с сообщением о снятии его кандидатуры, заявил, что Трамп «решил пойти в другом направлении», поскольку Айзекман связан с главой SpaceX Илоном Маском.
«Я не думаю, что время [отзыва кандидатуры] стало совпадением [с тем], что в тот же день происходили и другие изменения», — сказал бизнесмен, напомнив об уходе Маска из Департамент эффективности правительства США.
Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что отзыв кандидатуры Айзекмана на пост главы НАСА является внутренним делом США.