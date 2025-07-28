«Роскосмос» рассказал о вопросах по РОС

Баканов: Имеются вопросы по поводу орбиты Российской орбитальной станции

Имеется много вопросов по поводу выбора наклонения орбиты Российской орбитальной станции (РОС), связанных с перспективами международного сотрудничества. Об этом РБК рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

«Потому что от той орбиты, которую выберем мы, от той орбиты, которую выберут под свою перспективную орбитальную станцию США, другие страны, будет зависеть возможность состыковаться, отстыковаться, перейти космонавтам между двумя модулями», — заметил руководитель.

Баканов не сообщил, о каких альтернативах для наклонения орбиты РОС может идти речь.

В апреле 2024 года госкорпорация рассказала, что утвердила эскизный проект РОС с наклонением 97 градусов против 52 градусов, чем у Международной космической станции, что «даст обзор всей земной поверхности, в том числе стратегически важного для нашей страны Северного морского пути».