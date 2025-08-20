Спутник с мышами и мухами запустили с Байконура

С Байконура запустили биоспутник «Бион-М» № 2 с мышами и мухами

С космодрома Байконур запустили спутник «Бион-М» №2. Об этом сообщает «Роскосмос».

Пуск ракеты «Союз-2.1б», которая несет спутник «Бион-М» №2, состоялся примерно в 20:00 по Москве. Ракету-носитель запустили площадки №31 (стартовый комплекс «Восток») космодрома Байконур. Согласно расчетам, аппарат выйдет на орбиту через 9 минут после пуска.

Биологический спутник «Бион-М» переносит животных и насекомых — 75 мышей, около 1,5 тысячи мух дрозофил, растения и различные клеточные культуры. Также в космос отправили грибы.

По планам Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН), капсула «Бион-М» №2 с животными пробудет на околоземной орбите месяц. 19 сентября она приземлится в Оренбургской области.

Ранее командир отряда космонавтов госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко заявил, что приоритетами развития российской пилотируемой космонавтики является создание Российской орбитальной станции (РОС) и нового пилотируемого корабля.