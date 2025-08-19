Наука и техника
Приоритеты российской пилотируемой космонавтики обозначили

Космонавт Кононенко: Приоритетами является создание РОС и нового корабля
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Приоритетами развития российской пилотируемой космонавтики являются создание Российской орбитальной станции (РОС) и нового пилотируемого корабля. Соответствующие направления в рамках проекта Фестиваль новых медиа обозначил Герой России, командир отряда космонавтов госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко. Об этом сообщает ТАСС.

«Если говорить про пилотируемый космос, то это создание нового корабля и новой орбитальной станции», — сказал космонавт.

По его словам, сведение Международной космической станции с околоземной орбиты произойдет в ближайшее десятилетие, в связи с чем России необходимо не допустить перерыва в пилотируемых полетах.

Кононенко счел корабль американский пилотируемый корабль Crew Dragon с точки зрения используемых технологий не имеющим каких-либо особенностей, а российский пилотируемый корабль Союз МС внешне устарелым, но по оборудованию и цифровизации — отвечающим требованиям XXI века.

Ранее директор исследовательского центра «Космическая экономика и политика» Валентин Уваров заявил, что для укрепления лидерства России в космосе необходимы юристы и экономисты.

