Наука и техника
13:17, 15 августа 2025Наука и техника

Российскую космонавтику предложили укрепить экономистами и юристами

Эксперт Уваров: Для лидерства России в космосе необходимы юристы и экономисты
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Для укрепления лидерства России в космосе необходимы юристы и экономисты, заявил ТАСС директор исследовательского центра «Космическая экономика и политика» Валентин Уваров.

«В ближайшие годы экономические, политические и правовые вопросы станут ключевыми для успешного освоения космоса, и поэтому необходимо готовить кадры», — уверен глава организации.

Уваров предложил начать готовить соответствующих специалистов уже сейчас. По его оценке, только госкорпорации «Роскосмос» необходимы 30 специалистов в области космического права, 50 аналитиков-экономистов и 20 экспертов по международным делам.

В июле генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что у россиян есть «исторический запрос» на лидерство в космосе.

В октябре 2019 года Дмитрий Рогозин, занимая должность главы «Роскосмоса», признал, что госкорпорация не удовлетворяет текущий запрос россиян, касающийся характера проводимой страной политики в космической сфере.

