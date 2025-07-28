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16:15, 28 июля 2025Наука и техника

Глава «Роскосмоса» разглядел в душе каждого россиянина «исторический запрос»

Баканов заявил, что у россиян есть исторический запрос на лидерство в космосе
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

У россиян есть «исторический запрос» на лидерство в космосе. Его разглядел генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Своими соображениями он поделился с РБК.

«Исторически в душе каждого россиянина — абсолютный запрос на то, чтобы быть первыми в космосе», — выразил уверенность глава госкорпорации.

По его словам, подобный «исторический запрос» объясняется успехами СССР 60-летней давности — первым спутником (1957 год), первым человеком в космосе (Юрий Гагарин, 1961 год), первой женщиной в космосе (Валентина Терешкова, 1963 год), первым выходом человека в открытый космос (Алексей Леонов, 1965 год).

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Баканов заверил, что в настоящее время российская сторона присутствует во всех сегментах космического рынка. «Это очень недешевая история», — сказал он.

В октябре 2019 года Дмитрий Рогозин, занимая должность главы «Роскосмоса», признал, что госкорпорация не удовлетворяет текущему запросу россиян, касающемуся характера проводимой страной политики в космической сфере. По его словам, «запрос в обществе на эффективную космическую политику и самоощущение страны как великой космической державы во много раз выше тех возможностей, в том числе и по финансам, чем имеет ракетно-космическая промышленность».

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