Российский космонавт поделился впечатлениями о первом полете на МКС

Космонавт Платонов поблагодарил всех, кто помог ему слетать в космос

Российский космонавт Олег Платонов поблагодарил всех, кто помог ему слетать в космос — Россию, «Роскосмос», НАСА, США и компанию SpaceX. Впечатлениями о своей первой миссии на Международную космическую станцию (МКС) вернувшийся на корабле Crew Dragon на Землю россиянин поделился в ходе своей первой послеполетной пресс-конференции. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация.

«Я был удивлен, насколько прекрасна наша Земля, наша планета. Она еще прекраснее, чем мы видим на картинке. Между изображением и реальным видом большая разница», — сказал находящийся в Хьюстоне (США) космонавт.

Ранее НАСА сообщило, что корабль Crew Dragon миссии Crew-11 досрочно вернулся с МКС на Землю. На борту Crew Dragon, кроме Платонова, находились еще три человека — американские астронавты Зена Кардман и Майкл Финк и японский астронавт Кимия Юи.

Также в январе портал Spaceflight Now заметил, что НАСА допустило досрочное возвращение с МКС на Землю членов экипажа миссии Crew-11 из-за проблем со здоровьем у одного из них.