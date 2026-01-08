НАСА допустило досрочное возвращение экипажа МКС

Spaceflight Now: НАСА допустило досрочное возвращение на Землю экипажа МКС

НАСА допустило досрочное возвращение с Международной космической станции (МКС) на Землю экипажа миссии Crew-11. Об этом со ссылкой на американское космическое агентство сообщает портал Spaceflight Now.

Причиной возможного возвращения на Землю экипажа Crew-11 назван результат медицинского обследования у одного из его членов. По данным НАСА, один из астронавтов МКС находится в стабильном состоянии. Тем не менее, из-за проблем со здоровьем агентство отменило запланированный выход астронавтов в открытый космос.

В декабре глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства миллиардер Джаред Айзекман объявил о намерении построить базу на Луне.

В том же месяце НАСА сообщило, что запуск корабля Crew Dragon к МКС с российским космонавтом Андреем Федяевым состоится не ранее 15 февраля 2026 года.