Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:24, 28 декабря 2025Наука и техника

НАСА объявило о намерении построить американскую базу на Луне

Глава НАСА Айзекман объявил о намерении построить базу на Луне
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: NASA / Reuters

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA, НАСА) миллиардер Джаред Айзекман объявил о намерении построить базу на Луне. Соответствующий пост он написал в социальной сети X.

«Мы собираемся построить базу на Луне», — написал глава НАСА.

Сенат утвердил миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы НАСА 18 декабря. Прежде чем большинство сенаторов поддержали его кандидатуру, Айзекман пообещал доказать исключительность Америки в космосе. Под этим он имел в виду повторную высадку американских астронавтов на Луне.

Ранее директор Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Анатолий Петрукович рассказал, что Россия в период с 2028 по 2030 год планирует совершить несколько успешных посадок на Луне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Михалков не стал раскрывать личность облившего Путина вином

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом

    Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча

    Дмитриев призвал покаяться поджигателей войны

    В Польше начали в спешке строить бомбоубежища

    Москвичи выбрали главные блюда новогоднего стола

    Стало известно о готовности России к эпидемиям страшнее COVID-19

    В Госдуме оценили вероятность прямого конфликта России и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok